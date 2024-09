Is het laatste uur van Karel Geraerts geslagen? Anderlecht houdt situatie in de gaten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het thuispubliek van Schalke 04 rekende op een overwinning tegen laagvlieger Darmstadt, maar het draaide helemaal anders uit voor de Duitse club.

Wat begon met een veelbelovende 3-0 voorsprong voor de ploeg van trainer Karel Geraerts, eindigde in een zware nederlaag. Die Königsblauen gingen nochtans met een 3-1 voorsprong rusten.

In de tweede helft ging het van kwaad naar erger voor de thuisploeg. Darmstadt profiteerde en scoorde maar liefst vier keer. Schalke verloor de match uiteindelijk met 3-5.

De druk op trainer Geraerts neemt toe, vooral na de verwachtingen die de sportieve leiding had gesteld. Voor de wedstrijd stelde het Duitse Bild dat er twee overwinningen noodzakelijk waren om zijn positie te versterken.

Na de nederlaag tegen Karlsruhe en deze teleurstelling, is het onduidelijk of de steun van sportdirecteur Marc Wilmots nog voldoende zal zijn om Geraerts in zijn functie te houden.

Anderlecht houdt de situatie in Gelsenkirchen nauwlettend in de gaten in hun zoektocht naar een nieuwe trainer na het ontslag van Brian Riemer. De situatie rondom Geraerts zou wel eens invloed kunnen hebben op de keuzes die de Belgische club maakt. De komende dagen zullen cruciaal zijn voor zowel Schalke als Geraerts.