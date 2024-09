🎥 Hilarisch: Vincent Kompany lacht om speler met bijzondere blunder

Bayern München won in de Champions League overtuigend met 9-2 van Dinamo Zagreb. Aanstaande zaterdag spelen ze een wedstrijd tegen Werder Bremen.

Tijdens een van de trainingen gebeurde er iets komisch toen Thomas Müller struikelde over een lint. Dit zorgde voor een golf van gelach onder zijn teamgenoten en zelfs bij zijn trainer Vincent Kompany. Müller, bekend om zijn humor en zelfspot, nam het met een lach op.

Thomas Müller is een product van de jeugdopleiding van Bayern München. Hij debuteerde in 2008 in het eerste elftal en heeft sindsdien een indrukwekkende carrière opgebouwd bij de Duitsers.

Müller heeft talloze prijzen gewonnen, waaronder meerdere Bundesliga-titels, DFB-Pokalen en twee keer de Champions League. Zijn bijdrage aan Bayern München en het Duitse team is niet te onderschatten. Met meer dan 200 doelpunten in de Bundesliga en meer dan 100 caps voor Duitsland, is hij een levende legende in het Duitse voetbal.

Afgelopen zomer nam de aanvaller afscheid van de Mannschaft, na een indrukwekkende internationale carrière. Het absolute hoogtepunt was de wereldtitel in Brazilië in 2014, waar hij vijf keer het net wist te vinden.

Zijn contract bij Bayern loopt nog tot juni 2025. Volgens Transfermarkt heeft de 35-jarige een waarde van acht miljoen euro.