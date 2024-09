Hein Vanhaezebrouck over zijn nieuwe passie en toekomst in het voetbal: "Dat scheelt bijna 60 kilo"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In een recente aflevering van de sportpodcast MIDMID gaf Hein Vanhaezebrouck een openhartig interview waarin hij zijn nieuwe passie voor fietsen besprak. De ex-trainer van KAA Gent is momenteel ook actief als voetbalanalist.

Hein Vanhaezebrouck liet weten dat hij recent een fiets heeft aangeschaft, net als zijn zoon. Zo rijdt hij op een elektrische gravelbike, waarmee hij moeiteloos heuvels zoals de Koppenberg beklimt.

"Mijn zoon weegt een klein 50 kilo minder dan ik, en zijn fiets is 10 kilo lichter. Dat scheelt bijna 60 kilo. Als je die hellingen op moet met dat verschil, ik kan niet volgen”, aldus Vanhaezebrouck.

Hoewel Vanhaezebrouck zijn nieuwe hobby omarmt, blijft hij openstaan voor wat de toekomst brengt. Hij overweegt een mogelijk pensioen als voetbaltrainer, maar sluit een terugkeer naar het voetbal niet volledig uit.

Trainerscarrière

Wat betreft opties binnen België, ziet Vanhaezebrouck minder mogelijkheden voor zichzelf. Hij gaf aan dat er in het Belgische voetbal weinig clubs zijn die hem kunnen of willen betalen.

Bovendien heeft hij op dit moment niet de ambitie om een team te coachen dat een heel seizoen moet vechten tegen degradatie. Ondanks dat hij in het verleden op verschillende niveaus heeft gecoacht en erin geslaagd is om nooit gedegradeerd te worden, zowel als speler als coach.

In de podcast werd hij gevraagd of hij open zou staan voor aanbiedingen van topclubs of de Rode Duivels. Vanhaezebrouck beaamde dat deze rollen beter bij zijn ervaring en ambities passen, maar benadrukte ook dat hij afwacht wat er op zijn pad zal komen.