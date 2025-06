"Besnik Hasi krijgt een contract van onbepaalde duur bij Anderlecht"

Het nieuws hing al even in de lucht, maar het contract van Besnik Hasi bij Anderlecht zou nu ook officieel verlengd zijn. De samenwerking met de Albanees wordt met onbepaalde duur verlengd.

Na een woelig seizoen raakte vorige week bekend dat Anderlecht toch door zou gaan met Besnik Hasi als hoofdcoach. Voor velen kwam dat toch als een verrassing na de moeizame Playoffs die de Brusselaars afwerkten.

Maar bij Anderlecht willen ze stabiliteit en kiezen ze dus voor een langere samenwerking met Hasi. De overeenkomst met de Albanees wordt nu verlengd voor onbepaalde duur, dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Besnik Hasi nam bij Anderlecht over vlak voor de Champions Playoffs, toen Anderlecht besliste om niet meer door te gaan met David Hubert. Hij was al de derde hoofdcoach bij de recordkampioen, nadat eerder de Deen Brian Riemer de laan werd uitgestuurd.

Hasi zelf was dan weer net ontslagen bij KV Mechelen. Na een succesvol seizoensbegin sputterde ook daar de motor, waarna hij bedankt werd voor bewezen diensten.

Het blijft wachten op de officiële communicatie van Anderlecht omtrent de verlenging van Hasi's contract. Daarna kan het werk gaan maken van enkele inkomende transfers. Voorlopig is er buiten Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic, die al een poos aangekondigd zijn, nog geen enkele nieuwe naam voorgesteld. Dat kan in een stroomversnelling geraken nu er duidelijkheid is over de trainerskwestie.