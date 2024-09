Vincent Kompany en Bayern willen het begin van het Oktoberfest in Beieren niet verpesten: "Deze ontmoeting wordt speciaal, en zo bereiden we ons voor"

De focus ligt opnieuw op het kampioenschap voor Vincent Kompany en Bayern. De Beierse club staat voor een lastige uitwedstrijd, komende zaterdag tegen Werder Bremen. Kompany en co hopen hun Oktoberfest-periode te kunnen starten met een overwinning.

Vincent Kompany staat bekend om zijn mentaliteit van bevestigen, herhalen en opnieuw bevestigen, en dat blijft ook aan de zijlijn bij Bayern München onveranderd. Na een indrukwekkende seizoenstart en een verpletterende 9-2 overwinning op Dinamo Zagreb in de Champions League staat dit weekend de wedstrijd tegen Werder Bremen op het programma.

“Bayern tegen Werder Bremen is een klassieker. Toen ik zelf nog in de Bundesliga speelde, waren dit altijd wedstrijden van hoog niveau. Bremen heeft in het verleden veel geweldige spelers voortgebracht, en deze confrontatie zal speciaal zijn. We bereiden ons daar volledig op voor,” zei Kompany vanochtend tijdens een persconferentie.

Eerder deze week moest Kompany een belangrijke beslissing nemen nadat doelman Manuel Neuer geblesseerd uitviel door een stevige botsing in de wedstrijd tegen Zagreb. Hoewel Kompany geen enkel risico wilde nemen met de Duitse keeper, verloopt zijn herstel voorspoedig en sneller dan verwacht.

“Hij zal vandaag meetrainen, en daarna beslissen we of hij klaar is om te spelen. We wilden geen risico’s nemen na zijn blessure, maar de vooruitgang is goed.”

Oktoberfest

Ondertussen begint in München dit weekend het Oktoberfest, het beroemde bierfestival dat drie opeenvolgende weekenden duurt van eind september tot begin oktober. Hoewel Kompany’s focus volledig op het veld ligt, plant hij na de wedstrijd een traditioneel bezoek aan het festival, zeker als Bayern de drie punten pakt tegen Bremen.

"Met mijn gezin willen we de lokale cultuur ontdekken. Het Oktoberfest is een belangrijk evenement. We kijken ernaar uit, maar eerst ligt de volledige focus op de wedstrijd tegen Werder Bremen. Daarna verheug ik me erop om samen met mijn familie en Bayern naar het Oktoberfest te gaan,” sloot Kompany af.