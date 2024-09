Grote opluchting voor Manchester City? Pep Guardiola komt met blessure-update over Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne raakte woensdag geblesseerd in de Champions League-wedstrijd tegen Inter Milan. Zijn coach Pep Guardiola gaf geruststellend nieuws.

Manchester City speelde woensdag zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Inter Milan. Het duel eindigde op een 0-0 gelijkspel.

Kevin De Bruyne startte aan de wedstrijd als kapitein, maar speelde geen goede partij. Bovendien raakte hij geblesseerd aan zijn enkel vlak voor de rust.

Zijn coach, Pep Guardiola, besloot om hem na de rust niet meer op het veld te sturen. "Ik weet niet precies wat het probleem is. Ik heb nog niet gesproken met de dokters", zei Guardiola over de blessure van zijn speler na afloop.

Kevin De Bruyne hersteld voor de wedstrijd tegen Arsenal?

De Bruyne leek, volgens de Engelse media, zeer onzeker voor de topwedstrijd van aanstaande zondag tegen Arsenal. Toch kwam Pep Guardiola vrijdag tijdens de persconferentie met hoopvol nieuws over de Rode Duivel. "Hij voelt zich vandaag wat beter. Hij heeft twee rustdagen gehad. Morgen zullen we trainen en dan zullen we zien. Het is mogelijk dat hij speelt."