Analist streng: "Wordt Anderlecht een club waar Deense spelers hun carrière kunnen herlanceren?"

Anderlecht moet een nieuwe weg inslaan na het ontslag van Brian Riemer, daar is iedereen het over eens. Maar gaat dat lukken met een Deense CEO aan het roer, die graag de touwtjes in handen houdt?

Thomas Chatelle zag ook dat er qua tactiek weinig alternatieven waren. Maar zoals wij ook al een paar keer schreven: de coach van Anderlecht werd gehinderd door opdrachten van bovenaf. Om ten alle tijden in 4-3-3 te spelen bijvoorbeeld.

"Voor de tegenstander van Anderlecht was alles voorspelbaar", aldus Chatelle in HBvL. "In vergelijking met Mazzu was het qua resultaten in de beginperiode van Riemer beter, al was dat nu ook niet moeilijk."

"Maar voor de rest zag ik geen filosofie of een bepaalde lijn die werd gevolgd. Dat stoort mij. Een van de eerste boodschappen van Jesper Fredberg was dat de trainer maar een 'passant' was die zich moest aanpassen aan de filosofie van de club. Maar wat is die filosofie?”

Chatelle, zelf ex-speler van Anderlecht, weet hoe hoog de standaard er normaal gezien moet liggen. “Het doel van Anderlecht moet zijn om elk jaar een stap hogerop te zetten. Dat wil zeggen dat ze eerste of tweede zouden moeten eindigen. Dat is nog altijd mogelijk."

"Maar misschien nog belangrijker: ik wil van de sportieve bazen nu zeker horen welke lijn ze in de toekomst willen volgen. Wordt Anderlecht een club waar Deense spelers hun carrière kunnen herlanceren of toch iets anders?"