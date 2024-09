Dikr Kuyt richt zich tot de Beerschot-supporters vlak voor belangrijke wedstrijd tegen STVV

Beerschot neemt het zaterdagnamiddag op tegen STVV. Beide clubs begonnen bijzonder moeizaam aan het seizoen en hebben punten nodig.

Beerschot promoveerde naar de Jupiler Pro League na vorig seizoen, maar goed loopt het niet. Nog steeds met Dirk Kuyt aan het roer, behaalde de club 1 op 21.

Dat het beter moet is duidelijk. Tegen STVV hopen de Kielse Ratten nog eens punten te pakken. De Truienaars staan slechts twee plaatsten boven hen met 6 punten.

Dirk Kuyt richtte zich daags voor de wedstrijd even tot de fans. "Het is belangrijk dat we als één club aan hetzelfde zeel trekken", begint hij op de clubwebsite. "Het contact met de supporters is essentieel, want zo leren zij meer over onze werkwijze en wij over hun verwachtingen."

Afgelopen weekend was er een supportersavond bij Beerschot. "Uiteraard draait het om punten in het klassement, daar ben ik me van bewust. We werken elke dag hard om samen met de steun van onze supporters deze moeilijke periode te doorbreken."

"Hun aanmoedigingen, zelfs na de nederlaag in Charleroi, verdienen alleen maar respect. We willen hen zo snel mogelijk iets teruggeven, het liefst nog voor de derby van volgende week", besluit hij.