Pep Guardiola is snoeihard voor Kevin De Bruyne: "Ik wou hem na 30 minuten al vervangen"

Manchester City speelde woensdagavond zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Inter Milan. Het werd 0-0, maar vooral een avond om snel te vergeten voor Kevin De Bruyne.

Geen leuke avond voor de Cityzens en al zeker niet voor Kevin De Bruyne. De middenvelder kon niet uitblinken en raakte wat geblesseerd.

Hij werd na de rust vervangen door Gündogan. Maar of hij nu geblesseerd was of niet, coach Pep Guardiola ging hem toch sowieso van het veld halen.

"De dokters spraken mij tijdens de rust over een blessure die Kevin net voordien had opgelopen, maar ik wilde de vervanging al na een halfuur doorvoeren - zijn wissel was gepland", vertelde hij volgens HLN.

"Als je alleen staat, en toch verlies je makkelijk de bal, dan leidt dat tot gevaarlijke situaties die vaak niet te controleren zijn. Het gebeurde met name bij Kevin De Bruyne. Het moet preciezer", besloot de coach.