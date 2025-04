Malinwa heeft zijn Gattuso gevonden, al wil de middenvelder een andere, opvallende rol innemen

Fredrik Hammar is op korte tijd uitgegroeid tot een onmisbare schakel bij KV Mechelen. De Zweedse middenvelder kwam tijdens een moeilijke periode aan Achter de Kazerne, maar heeft sindsdien met zijn strijdlust, eenvoud en balans de harten van de Mechelse fans veroverd.

Hammar stapte in bij een ploeg die sinds november geen overwinning meer had geboekt. “Als nieuwkomer wil je meteen impact hebben, maar we bleven maar verliezen. En dan 'verloren' we thuis met 3-3 tegen Gent. Dat voelde écht als een nederlaag", vertelt de Zweed in De Gazet van Antwerpen.

"De zege tegen Union was dan ook fantastisch. Sindsdien zitten we in een positieve flow. Er is rust in het spel en meer beheersing. Dat is het voetbal dat bij ons past.”

De Gattuso van Malinwa

Opvallend genoeg veroverde de verdedigende middenvelder meteen een basisplek bij Malinwa. Hammar staat in zijn thuisland bekend als een felle speler, een soort moderne Gennaro Gattuso.

“Vooral toen ik jong was, had ik een stevig temperament. Mijn emoties namen soms de overhand. Ik speel ook met veel overgave en duelkracht.”

Toch is Hammar meer dan alleen een vechter. "Ik wil ook het koppelstuk zijn van de ploeg. Met een paar baltoetsen het spel verleggen, dat is niet zo evident."