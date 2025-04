Héél grote namen worden nu ook genoemd in gokschandaal Italië dat steeds grotere proporties aanneemt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het onderzoek naar illegale sportweddenschappen in de Serie A wordt steeds groter. Naast de reeds geschorste Italiaanse internationals Sandro Tonali en Nicolo Fagioli, worden nu ook andere bekende voetballers genoemd.

Onder hen zouden de Argentijnen Leandro Paredes en Ángel Di María betrokken zijn, evenals enkele andere spelers uit de top van het Italiaanse voetbal. Volgens berichten van persagentschappen ANSA en AGI betreft het onderzoek in totaal twaalf spelers die tussen december 2021 en oktober 2023 betrokken zouden zijn geweest bij clandestiene weddenschappen op sport- en pokerwedstrijden. Deze weddenschappen werden uitgevoerd via verboden platforms, wat tot aanzienlijke gevolgen kan leiden voor de betrokken spelers.

Al eerder in het onderzoek kwamen de namen van Alessandro Florenzi (AC Milan) en Nicolo Zaniolo (Fiorentina) naar voren. Nu, na verder onderzoek van de telefoons van Tonali en Fagioli, worden ook andere bekende namen in verband gebracht met het schandaal. Onder hen zijn Weston McKennie, Mattia Perin, Raoul Bellanova en Samuele Ricci.

Het gerecht heeft de betrokkenheid van deze voetballers echter nog niet officieel bevestigd. De Italiaanse voetbalbond (FIGC) is inmiddels bezig met een disciplinaire procedure. De spelers riskeren boetes en mogelijk verdere schorsingen, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.

Tonali en Fagioli, die eerder al langdurige schorsingen ontvingen voor hun betrokkenheid bij illegale weddenschappen, zitten hun straffen momenteel uit. De twee spelers kregen respectievelijk tien en zeven maanden schorsing, nadat bleek dat ze in het verleden via verboden platforms hadden gewed.

Het onderzoek richt zich niet alleen op de spelers, maar ook op de personen achter de illegale gokoperaties. Vijf mensen zijn inmiddels onder huisarrest geplaatst voor hun betrokkenheid bij het organiseren van deze weddenschappen en het witwassen van geld. Tijdens invallen in een juwelierszaak in Milaan werd een bedrag van 1,5 miljoen euro in beslag genomen, wat de omvang van de illegale activiteiten aantoont.