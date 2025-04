Ook bij Vanderbiest en KV Mechelen-spelers nog veel vragen: "We krijgen evenveel informatie als jullie"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij KV Mechelen is het sportieve succes van de afgelopen weken overschaduwd door het onverwachte vertrek van sportief directeur Tim Matthys. Coach Fred Vanderbiest reageerde op de situatie.

"Het is altijd spijtig als er iemand vertrekt, zeker als het iemand is die al jaren verbonden was met de club. Jammer genoeg is dat eigen aan de voetbalwereld", zei hij gisteren op zijn persconferentie.

De beslissing om Matthys te ontslaan kwam als een verrassing voor velen binnen de club. Vanderbiest gaf aan dat ook de technische staf niet volledig op de hoogte was van de achterliggende redenen: "Wat er juist gaande is, weten wij ook niet echt. We krijgen evenveel communicatie als jullie, maar wij moeten gewoon ons werk blijven doen."

Ondanks de onrust binnen de club, benadrukte Vanderbiest het belang van de recente sportieve prestaties: "Dat we goede sportieve resultaten neerzetten, helpt wel. Anders zou dat ontslag extra vergroot worden. Nu is de storm rond KV toch wat gaan liggen. Voetbal staat of valt met resultaten."

Het ontslag van Matthys lijkt niet alleen een sportieve, maar ook een strategische beslissing te zijn geweest. Volgens bronnen binnen de club zou eigenaar Luc Van Esch streven naar een nauwere samenwerking met het Nederlandse Helmond Sport. In dat kader wordt technisch manager Ernie Brandts genoemd als mogelijke opvolger voor Matthys

Voor Vanderbiest en zijn spelersgroep is het nu zaak om de focus op het veld te behouden. "Wij moeten gewoon ons werk blijven doen", herhaalde de coach. "Zolang we blijven presteren, kunnen we de rust binnen de club bewaren."