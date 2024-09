Komt de verkoop van Standard nu dichterbij? CEO Pierre Locht laat zich uit over de situatie

Standard zat afgelopen seizoen in financiële en sportieve moeilijkheden. De club komt er op sportief vlak in ieder geval al wat bovenop, maar de club moet nu nog verkocht kunnen worden.

Onder Ivan Leko heeft Standard duidelijk al stappen gezet. De club staat momenteel 7e in het klassement, het gaat voorlopig heel wat beter dan vorig seizoen. Al moet er zeker aanvallend nog wat beter.

Naast het veld moet er ook nog heel wat werk verzet worden. De club moet verkocht worden en daar gaf CEO Pierre Locht een update over.

Hoe ver het verkoopproces staat kan hij moeilijk inschatten naar eigen zeggen. "Ik vind het moeilijk om me daarover uit te spreken. Het is Moelis & Co dat zich bezighoudt met de verkoop", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik word van grote stappen op de hoogte gehouden, meer niet. Pas op, dat is normaal. De gesprekken met potentiële overnemers moeten vertrouwelijk zijn en blijven", gaat hij verder.

Maar Locht heeft wel informatie. Hij weet dat er zeker genoeg interesse is. "Er is een eerste ronde geweest om wat af te tasten. Die bedrijven konden een niet-bindend bod uitbrengen. De conclusie is dat er zeker interesse is. Redelijk wat zelfs."

Alleen zit de club momenteel nog met heel wat schulden. Ook nog enkele geschillen moeten opgelost worden, wat potentiële overnemers kan afschrikken. "Daarom willen we die zo snel mogelijk oplossen", besluit Locht.