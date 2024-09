Union kan opnieuw niet scoren en speelt gelijk in Sclessin

Vrijdagavond stonden Standard en Union tegenover elkaar in Sclessin. De wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel. Voor Union is het dit seizoen al de vierde keer dat ze niet weten te scoren.

Bij Union moest Mac Allister vanavond geschorst toekijken na zijn rode kaart tegen Antwerp, terwijl El Hadj en Rodriguez hun basisplaatsen kwijtraakten. Burgess, Terho en Rasmussen namen hun plekken in. Bij Standard ontbraken Ngoy en Bates, en Lawrence verhuisde naar de bank. Zij werden vervangen door Hautekiet, Noubi en Fossey. De eerste helft eindigde zonder doelpunten, ondanks een duidelijk veldoverwicht voor de bezoekers uit Brussel. Union domineerde het spel en creëerde meerdere kansen, maar kon geen van deze omzetten in een doelpunt. Standard stelde daar weinig tegenover, met slechts één echt gevaarlijk moment. Union begon scherp en gaf meteen een waarschuwing. Fuseini was snel betrokken bij het aanvalsspel en kreeg meerdere kansen om de score te openen, maar doelman Epolo stond steeds paraat. Al vroeg in de wedstrijd kreeg Fuseini een kopbalkans, maar hij mikte te slap op de Standard-doelman. Ook Ivanovic en Terho hadden mogelijkheden, maar hun pogingen misten precisie. Rode kaart Net na de rust ontsnapte Burgess op opmerkelijke wijze aan een rode kaart. Benjdida werd door de Union-verdediger vastgehouden toen hij alleen op doel afging, maar scheidsrechter Boterberg liet het spel verder gaan. Blunder Standard probeerde daarentegen kansen te creëren, waaronder een vrije trap van Bulat die Moris bijna in de problemen bracht. Het bijna-moment van de wedstrijd kwam op het einde van de wedstrijd, toen doelman Epolo bijna een kapitale fout maakte door een onschuldige terugspeelbal van Šutalo tegen Fuseini aan te trappen. De bal ketste bijna in het doel, maar Standard kwam met de schrik vrij. Het duel eindigde uiteindelijk zonder doelpunten.