Zakaria Atteri mist duel tegen Zulte-Waregem na ongelukkige actie

Zakaria Atteri is voor één wedstrijd geschorst na een rode kaart die hij afgelopen weekend ontving tijdens de wedstrijd tegen RSCA Futures. De wedstrijd eindigde op een 3-3 gelijkspel.

De aanvaller van RFC Luik accepteerde het schorsingsvoorstel van één speeldag, nadat hij een overtreding maakte op Joren Dom in de 81e minuut de wedstrijd.

De rode kaart volgde op een ongelukkig moment in de wedstrijd. Atteri liet de bal te ver van zijn voet springen en probeerde deze met een wilde tackle te heroveren. Hierbij raakte hij Joren Dom op de enkel met zijn noppen, hoewel zijn been niet volledig gestrekt was. Gelukkig kon Dom de wedstrijd uitspelen.

Zowel de scheidsrechter als het bondsparket oordeelden dat Atteri weliswaar de bal probeerde te spelen, maar dat de intensiteit van zijn actie de veiligheid van zijn tegenstander in gevaar bracht. Naast zijn effectieve schorsing van één speeldag, werd ook een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd opgelegd, evenals een boete van 750 euro.

De club uit Luik maakt deze zondag de verplaatsing naar Zulte-Waregem. De Luikenaars moeten deze wedstrijd dus aanvatten zonder hun spits.

Met twee punten uit twaalf staan de Luikenaars op de dertiende plek in de Challenger Pro League. Na twee gelijke spelen is de ploeg dringend op zoek naar een eerste overwinning.