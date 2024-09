Union SG ziet zeer belangrijke speler terugkeren voor wedstrijd tegen Standard

Union SG neemt het vrijdagavond op tegen Standard. De Brusselaars zien een belangrijke pion terugkeren, al is er ook een opvallende afwezige.

Union Saint-Gilloise is het seizoen moeizaam begonnen. De Brusselse club heeft verschillende belangrijke spelers zien vertrekken en heeft het moeilijk op het veld.

Het bestuur moest deze spelers vervangen, terwijl het trouw bleef aan zijn transferbeleid. Dat wil zeggen, door spelers aan te trekken die relatief onbekend zijn, behalve in gevallen zoals Ait El Hadj of Boufal.

Alexander Blessin heeft de club ook verlaten deze zomer. Sébastien Pocognoli werd nadien aangesteld als zijn opvolger, maar heeft nog wat moeite.

Na drie wedstrijden niet gescoord te hebben zal Union op vrijdag naar Luik trekken om het op te nemen tegen Standard. Daar zullen de Brusselaars zich proberen te herpakken.

Union kan weer rekenen op Ross Sykes, die afwezig was sinds het begin van het seizoen vanwege een voetblessure. Daarentegen is Promise David opnieuw afwezig. Hij zit al drie wedstrijden op rij niet bij de selectie. Kevin Mac Allister is geschorst vanwege zijn uitsluiting tegen Antwerp.