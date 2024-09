📷 Champions League: Twee Belgen in het elftal van de week

Thibaut Courtois en Youri Tielemans zijn geselecteerd voor het elftal van de week van de eerste speeldag in de Champions League.

Courtois was een sleutelspeler voor Real Madrid tijdens hun 3-1 overwinning op VfB Stuttgart. Hij blonk uit met enkele belangrijke reddingen en werd terecht uitgeroepen tot Man van de Match.

Youri Tielemans had ook een indrukwekkende avond. Hij opende de score in de 0-3 zege van Aston Villa op het veld van Young Boys. De Rode Duivel scoorde het eerste doelpunt voor Villa in de Champions League in 41 jaar. Ook Tielemans kreeg de titel Man van de Match voor zijn bepalende rol in de overwinning.

Het elftal van de Week omvatte naast Courtois en Tielemans ook enkele andere opvallende spelers. In de verdediging staan Kenny Lala van Brest, Filip Panak van Sparta Praag, Mykola Matviyenko van Shakhtar Donetsk en Nuno Mendes van Paris Saint-Germain.

In het middenveld zien we Jamie Bynoe-Gittens van Borussia Dortmund, die twee doelpunten scoorde in de 0-3 overwinning op Club Brugge. Ook Ryan Gravenberch van Liverpool en Florian Wirtz van Bayer Leverkusen vertegenwoordigen het middenveld.

Als aanvallers zijn Antoine Griezmann van Atlético Madrid en Harry Kane van Bayern München opgenomen in het elftal. Beiden lieten hun kwaliteit zien in de Champions League en droegen bij aan de overwinningen van hun clubs.