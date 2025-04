Vrancken begint vandaag aan reddingsoperatie bij STVV: "Voor de lokale verankering is dit een heel goede zet"

Vanaf vandaag start bij STVV officieel 'operatie redding' onder leiding van Wouter Vrancken. In Sint-Truiden ontvangen ze hun stadsgenoot alvast met open armen.

Voor de fans is Vrancken geen onbekende. Hij droeg acht seizoenen lang het geel-blauwe shirt van STVV en verzamelde tussen 1997 en 2004 maar liefst 177 wedstrijden als middenvelder. Vanmiddag rond 16 uur zal hij normaal gezien zijn eerste training leiden bij de Kanaries.

Clubicoon Peter Voets, die destijds ploegmakker was van Vrancken, ziet het in Het Belang van Limburg volledig zitten. "Mazzu geloofde er niet meer in, hij kreeg de spelers niet meer op niveau. Er moest iets gebeuren. De mensen in Sint-Truiden zijn blij, het is ene hen die overneemt. Dat geeft hen een fijn gevoel."

De eerstvolgende wedstrijd, binnen twee weken op het veld van Cercle Brugge, wordt meteen een sleutelduel in de strijd om het behoud. Maar volgens Voets zal de ploeg onder de nieuwe coach weer als een geheel optreden.

"Vrancken gaat de juiste pionnetjes zetten, daar heb ik geen schrik voor. Bovendien is hij een persoonlijkheid die kan zalven, maar ook slaan als dat nodig is", besluit Voets.

Ook de Truiense burgemeester Ludwig Vandenhove steunt de beslissing van de club. “Voor de lokale verankering is dit een heel goede zet van de club”, stelt hij vast in de Limburgse krant.