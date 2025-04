Thorgan Hazard heeft een ondubbelzinnige boodschap voor Anderlecht over zijn toekomst: "Dat is de bedoeling"

Thorgan Hazard heeft nog een contract bij Anderlecht tot medio 2026, maar zijn toekomst is allerminst zeker. In een openhartig interview met HUMO blikt de 31-jarige flankspeler vooruit op het laatste hoofdstuk van zijn carrière.

Ondanks de kritiek die hij momenteel te verduren krijgt van een deel van het Anderlecht-publiek, blijft Hazard nuchter onder de situatie. De ex-speler van Borussia Dortmund keerde twee zomers geleden terug naar België, op zoek naar geluk én spelplezier.

"Ik vond m’n plek niet meer bij Dortmund. De trainer schoof me al vroeg aan de kant – ik moest soms zelfs alleen trainen", vertelt hij. "Ik moet deel kunnen uitmaken van een groep, grapjes maken met m’n ploegmaats, kortom: gelukkig zijn. Daarom wilde ik terug naar België."

Over zijn toekomst is Hazard voorzichtig. "Mijn contract loopt na dit seizoen nog één jaar door. Officieel voetbal ik dus nog één jaar en twee maanden. Daarna? Weet ik niet." De aanvaller, die nog worstelt met het herstel van een zware blessure, sluit niets uit. "Voor hetzelfde geld gebeurt er morgen iets waardoor het meteen afgelopen is."

Toch houdt hij ook de deur op een kier voor een verlenging. "35 lijkt me mooi voor een voetbalpensioen. Al kun je dat nooit voorspellen. Of voel ik me net zo goed dat ik langer doorga." Veel zal afhangen van hoe zijn lichaam de komende seizoenen blijft reageren – en of hij zijn niveau opnieuw haalt.

Een trainerscarrière zit er in elk geval niet in voor Hazard. "Mij zul je ook nooit als trainer op een voetbalveld zien. Het zegt me niks", klinkt het duidelijk. Wel lonkt hij naar een rol achter de schermen: "Ik wil wel in het voetbal blijven, als sportief directeur misschien. Maar als het niets voor mij blijkt te zijn, ga ik het niet forceren."

Voorlopig focust Hazard zich op Anderlecht, al erkent hij dat het niet altijd vanzelf gaat. Na zijn lange revalidatie heeft hij moeite om zijn topvorm te hervinden. Toch is hij vastberaden om zich opnieuw te bewijzen en zijn waarde te tonen voor paars-wit in de eindfase van het seizoen.

Zijn wens om zijn carrière in België af te sluiten, is nog steeds actueel. "Helemaal zeker weet je het nooit, maar dat is wel de bedoeling", zegt Hazard. Of dat bij Anderlecht zal zijn, is nog onduidelijk. Maar één ding is zeker: hij wil blijven voetballen zolang hij gelukkig is — en zolang zijn lichaam het toelaat.