Franky Van der Elst haalt stevig uit naar... Leander Dendoncker: "Hij wandelt gewoon voorbij de bal"

4237

Na de nederlaag van Anderlecht in de Brusselse derby tegen Union kreeg Leander Dendoncker stevige kritiek te slikken van analist Franky Van der Elst in Extra Time. Vooral zijn reactie na het balverlies van Thorgan Hazard bij de fase van de 1-0 kwam in het vizier.

“Dendoncker is daar veel te passief”, oordeelde de gewezen topmiddenvelder. De fase die de wedstrijd besliste, begon bij een foutieve controle van Hazard op het middenveld. Union schakelde razendsnel om, en via Ait El Hadj en een afvallende bal voor de voeten van Promise David stond het plots 1-0. Maar volgens Van der Elst lag de fout niet enkel bij Hazard. “Je kan op deze manier de bal niet verliezen, maar oké. Wat mij vooral stoort, is dat Dendoncker dan als nummer zes veel te weinig doet.” Van der Elst, die zelf jarenlang het spel dicteerde op de verdedigende middenpositie, kon zich niet inhouden. “Je zit als nummer zes nog voor de bal, terwijl die op amper tien meter van je verloren wordt. Dan moet je toch een klein sprintje trekken om die zone af te dekken. Maar hij wandelt gewoon voorbij de bal.” Volgens de analist mag je in zo’n situatie niet wachten op instructies of de reactie van ploegmaats. “Er verliest iemand de bal, dan reageer je toch meteen. Dat is toch de taak van iedereen?” Van der Elst vond de apathie van Dendoncker opmerkelijk: “Dat je niet meteen reageert op het moment dat Hazard de bal verliest… dat is wat mij bijblijft.” Hoewel Hazard dus de eerste fout maakt, vindt Van der Elst dat je net dan als team moet reageren. “Je bent er toch om de fouten van je medemaats te proberen recht te zetten. Je zegt toch niet van: ‘Jij verliest de bal, laat hem maar lopen.’ Zo leek het wel.”