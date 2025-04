🎥 Verdediger wordt helemaal in de wind gezet: nieuwe Anderlecht-aanwinst scoort pareltje bij beloften

De RSCA Futures gingen met 3-2 onderuit tegen Francs Borains, maar de wedstrijd leverde wel een lichtpunt op voor paars-wit. Elyess Dao scoorde namelijk zijn allereerste doelpunt voor de Futures.

Deze winter haalde Anderlecht met Elyess Dao een veelbelovende jongeling binnen. Net als Enzo Sternal en Ibrahim Kanat werd hij gehaald met het oog op de toekomst. In eerste instantie moest hij de RSCA Futures helpen om het behoud in 1B veilig te stellen, met later eventueel een doorstroming naar de A-kern.

Dao kwam over van Amiens, waar hij nog geen vaste waarde was in de Ligue 2. Het plan was dan ook om de 18-jarige Frans-Marokkaanse aanvaller rustig te brengen. Hij ligt onder contract bij paars-wit tot 2029.

Sterke start in 1B

Toch lijkt hij zich snel aan te passen aan het Belgische voetbal. In zijn eerste drie wedstrijden met de U23 gaf hij meteen twee assists. Afgelopen weekend maakte hij ook zijn eerste doelpunt, en dat was meteen een knappe actie.

Alleen op de linkerflank zette hij Dorian Dessoleil in de wind met een fraaie beweging en trapte hij de bal voorbij de doelman, waarmee hij Anderlecht op voorsprong bracht. Jammer genoeg draaiden Francs Borains het tij nog om met twee doelpunten in het laatste halfuur, maar Dao toonde wel zijn potentieel.

De eerste in paars en wit. 🟣⚪ #FBOAND pic.twitter.com/TY9qF2v7A1 — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) 14 april 2025

De jonge aanvaller traint bovendien regelmatig mee met de A-kern. Volgens Besnik Hasi zou het dan ook niet verwonderlijk zijn als Dao binnenkort zijn kans krijgt bij het eerste elftal.