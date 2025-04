Marc Coucke had het liever anders gezien: het verschrikkelijke cijfer dat Anderlecht zou kunnen bereiken voor het einde van het seizoen

Het zijn zware tijden voor Anderlecht. Zullen de Brusselaars onbewust een triestig dieptepunt bereiken voor het einde van het seizoen?

Sinds de overname van Anderlecht door Marc Coucke in december 2017, is de club in een fase van instabiliteit terechtgekomen die nog lang niet voorbij lijkt te zijn. Terwijl de ambitie was om Anderlecht aan de top te houden, zijn de turbulenties veel talrijker geweest dan verwacht.

In iets meer dan zeven jaar zijn er negen trainers langs de zijlijn van de Brusselaars gepasseerd. Een gemiddelde dat veel hoger ligt dan in het tijdperk Vanden Stock. Maar een ander cijfer doet nog meer pijn.

De teleurstellingen stapelen zich op

Met drie opeenvolgende nederlagen om de Playoffs te beginnen, gaat Anderlecht langzaam maar zeker richting de mijlpaal van 100 nederlagen onder Marc Coucke. De Paars-Witten staan momenteel op 95. Dat is een gemiddelde van bijna 14 per seizoen.

Er zijn nog zeven Playoff-wedstrijden en een bekerfinale tegen Club Brugge om te voorkomen dat de club een mijlpaal bereikt die ze liever niet hadden bereikt. Het zal de eergierige Coucke immers ook niet bevallen.

Aan de andere kant, en dat is wat het heilige vuur in de groep moet houden, staat Anderlecht ook één wedstrijd verwijderd van het winnen van de eerste trofee sinds de verkoop van de club. Dat zou heel wat nederlagen kunnen doen vergeten. De geschiedenis ingaan is één ding, maar je moet wel de juiste deur kiezen.