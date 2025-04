Nederlaag op Club Brugge kantelpunt in titelstrijd? Matte Smets doet duidelijke uitspraak

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Racing Genk is zijn perfecte rapport kwijt in de Champions' Play-off na een nederlaag op het veld van Club Brugge. Matte Smets panikeert echter nog niet.

De laatste nederlaag van Racing Genk dateerde van half januari, op het veld van Club Brugge in de beker. De laatste nederlaag in de competitie liep Genk een maand eerder op... op het veld van Club Brugge.

Voor de derde keer in vier confrontaties tegen blauw-zwart bleef Racing Genk met lege handen achter. De beslissing viel vanop elf meter, Club Brugge kreeg net voor het einde van de reguliere speeltijd een penalty. Matte Smets was duidelijk over die fase.

"Het was een stomme fase en volgens mij ook een lichte penalty, maar de scheidsrechter geeft hem. Dan gaat die penalty ook net binnen, wat het zuur maakt voor ons." Penders raakte de penalty van De Cuyper nog, maar de bal ging toch binnen.

Smets ziet nederlaag niet als kantelpunt

In de stand ziet Racing Genk nu Club Brugge naderen tot op één punt. Is dit een kantelpunt in de titelstrijd? "Nee", zei Smets gedecideerd. "Wij staan nog steeds een punt voor en volgende week komt er alweer een volgende belangrijke wedstrijd aan."

"Club Brugge heeft ook nog een moeilijk schema én ze moeten nog naar ons komen. We voelen ons ook niet opgejaagd. We zijn een heel jonge ploeg en proberen de druk zo veel mogelijk weg te houden zodat we gewoon ons voetbal kunnen spelen."