Club Brugge heeft nieuwe versterking voor middenveld op het oog: Duitse bronnen melden dat gesprekken reeds opgestart zijn

Club Brugge heeft een nieuwe naam op het verlanglijstje gezet voor deze zomer. Volgens het Duitse BILD toont Blauw-Zwart concrete interesse in Ludovit Reis, een 24-jarige middenvelder die momenteel aan de slag is bij Hamburger SV in de 2. Bundesliga. De gesprekken zouden al opgestart zijn.

Reis staat bekend als een dynamische speler met ervaring op verschillende niveaus. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en tekende in 2019 bij FC Barcelona. Een echte doorbraak in Catalonië bleef uit, maar na een uitleenbeurt aan Osnabrück vond hij zijn draai bij HSV. Sinds zijn overstap in 2021 is hij uitgegroeid tot een belangrijke pion op het middenveld. In het seizoen 2022/23 liet de Nederlander zich opmerken met negen goals en vijf assists, indrukwekkende cijfers voor een middenvelder. Dit seizoen werd hij afgeremd door blessureleed, met onder meer schouder- en spierproblemen. Toch hervond hij sinds de winterstop zijn vorm. De club uit Hamburg lijkt voorlopig geen aanstalten te maken om het contract van Reis, dat nog loopt tot 2026, vroegtijdig open te breken. Dat zou Club Brugge kunnen uitspelen. Voor HSV is komende zomer bovendien een strategisch moment: het is wellicht de laatste kans om nog een stevige transfersom te innen voor de Nederlander. Alles zal afhangen van de promotiekansen van HSV. Als de club opnieuw naast een plaats in de Bundesliga grijpt, groeit de kans dat Reis openstaat voor een nieuwe uitdaging. Club Brugge volgt de situatie alvast op de voet, met de ambitie om zijn middenveld te versterken met een speler die zowel ervaring als groeimarge combineert. Voor Club zou de komst van Reis een volgende stap zijn in de zoektocht naar meer diepgang en stabiliteit op het middenveld. De komende weken zullen wellicht duidelijk maken of de interesse ook leidt tot een concreet bod.