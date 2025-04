Analist zag Felice Mazzu één héél grote fout maken bij STVV: "Dat telefoontje heeft hem genekt"

Thomas Chatelle heeft zich uitgesproken over de recente trainerswissel bij STVV en spaart de kritiek op de spelersgroep niet. "Bij sommige spelers zag ik tegen Cercle Brugge een ingesteldheid die ze onder Mazzu al lang niet meer hadden getoond", zegt de analist scherp in HBvL.

Vooral het contrast met spelers als Brahimi viel hem op: “Het blijft jammer dat een trainer zijn job moet verliezen om zo’n reactie uit te lokken.” Eén speler krijgt wel lof van Chatelle: Adriano Bertaccini. “Hij is de enige die altijd op niveau is gebleven. Wie de trainer ook is of wat de omstandigheden ook zijn, hij blijft scoren.”

Bertaccini deelt intussen de koppositie in het topschuttersklassement en lijkt klaar voor een volgende stap. “Als ik Standard of Charleroi was, zou ik niet twijfelen om hem binnen te halen.”

Het echte nieuws is volgens Chatelle echter de aanstelling van Wouter Vrancken als nieuwe coach. “Hij heeft me verrast door de challenge nu al aan te gaan. Ik had verwacht dat hij pas na dit seizoen ergens opnieuw aan de slag zou gaan.” Toch begrijpt hij de keuze: “Voor de club van zijn hart maakt hij blijkbaar een uitzondering.”

Toch blijft Chatelle met een wrange nasmaak achter over het vertrek van Felice Mazzu. “Ik denk dat één vergissing hem uiteindelijk heeft genekt: dat telefoontje naar Lamkel Ze tijdens de wintermercato.” De komst van de Kameroener bleek nefast. “Hij heeft het evenwicht in de ploeg verstoord en de kleedkamer ontregeld.”

Chatelle besluit dan ook zonder omwegen: “Zonder Lamkel Ze was Mazzu vandaag nog steeds trainer geweest van STVV.” Het is een harde conclusie, maar één die de kern van het probleem blootlegt: niet de resultaten, maar keuzes buiten het veld deden Mazzu uiteindelijk de das om.