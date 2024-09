Mag Vincent Janssen ook de volgende strafschop nemen bij Antwerp? Coach Jonas De Roeck antwoordt duidelijk

Vincent Janssen trapte afgelopen weekend een strafschop naast tegen Union SG. Van zijn laatste zeven kon hij er vijf niet benutten. Mag hij van coach Jonas De Roeck de volgende ook nog nemen?

Afgelopen weekend kon Antwerp met 2-0 winnen van Union SG. Vincent Janssen was goed voor een doelpunt, maar miste in de eerste helft wel een strafschop.

Van zijn laatste zeven strafschoppen kon hij er slechts twee scoren. Geen goede statistieken voor de spits. Of hij ook de volgende neemt?

"Dat beslissen de spelers zelf", vertelde Jonas De Roeck volgens Gazet van Antwerpen. "Er is een lijst met jongens die kunnen trappen, maar een volgorde hebben we niet."

"Ik zal ook nooit ontgoocheld zijn in een speler omdat hij een strafschop mist", gaat de Antwerp-coach verder. "Want dat wil zeggen dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. "

"De spelers moeten op het veld zelf maar aanvoelen wie zich het beste voelt en ervan overtuigd is dat hij hem gaat binnenschieten. Ik hoop alvast dat we het morgen weten. Want dat zou willen zeggen dat we een penalty hebben gekregen en daar ben ik altijd blij om", besluit hij.