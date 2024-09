Champions League al bijna voorbij voor Club Brugge? Hayen en Mignolet over must-win tegen Sturm Graz

Club Brugge kreeg tegen Borussia Dortmund kansen om meteen punten te pakken in de Champions League. Dat liet het na, waardoor het over twee weken meteen van moeten is.

In de vernieuwde Champions League speelt Club Brugge niet tegen drie maar tegen acht verschillende tegenstanders. Daarin moet blauw-zwart zoveel punten pakken om in de top 24 te eindigen na acht wedstrijden. Die top 24 is ook het doel van Club Brugge.

Tegen Borussia Dortmund had de nul qua punten al kunnen worden uitgeveegd. Club Brugge had zo al een (grote) stap gezet richting die top 24. Nu wordt de uitwedstrijd op Sturm Graz al bijna een must-win voor Club Brugge.

Mignolet en Hayen over Sturm Graz

Op 2 oktober trekt blauw-zwart naar Oostenrijk en Simon Mignolet beseft dat die wedstrijd belangrijk wordt. "Op papier is Sturm Graz de ploeg waartegen je de grootste kans maakt om punten te pakken. Al wordt dat ook een erg lastige wedstrijd."

Coach Nicky Hayen was iets positiever. "Als wij ons presenteren zoals we dat tegen Dortmund gedaan hebben, dan kunnen we in elke wedstrijd punten pakken. Maar het gaat om details, zoals jezelf belonen op de juiste momenten."

"Een must-win is een groot woord, maar als we daar dezelfde prestatie kunnen neerzetten, maar mét efficiëntie, dan zitten er zeker punten in", zei Hayen nog. Want het programma na Sturm Graz oogt nog bijzonder zwaar.

Programma Club Brugge Champions League