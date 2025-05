Nu nog de Euromillions winnen: Sporting Hasselt hoopt op Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne zal binnenkort een belangrijke beslissing moeten nemen over zijn toekomst. Sporting Hasselt hoopt erop dat KDB voor een heel nieuw avontuur kiest, bij hen.

Kevin De Bruyne neemt volgende week dinsdag afscheid van het Etihad Stadium. Dan speelt de Rode Duivel zijn laatste thuiswedstrijd bij Manchester City. Zaterdag hoopte hij zijn laatste prijs te pakken, maar City verloor de finale van de FA Cup van Crystal Palace.

De middenvelder maakt zich nu dus klaar voor zijn afscheid. Hij zal snel een beslissing moeten nemen over zijn toekomst. Hij wordt al gelinkt aan verschillende grote clubs. Vanuit België doet Sporting Hasselt nu een poging.

"Sporting Hasselt volgt de situatie van Kevin De Bruyne nauwlettend op. De club is op de hoogte van de vergevorderde gesprekken met Napoli en andere topclubs uit Europa en de MLS", klinkt het bij de Limburgers, die dit seizoen derde eindigden in Eerste Nationale.

"Er is geen sprake van een concreet bod vanuit Hasselt — de financiële voorwaarden liggen, laten we zeggen, net iets boven onze mogelijkheden. We blijven dus gewoon in stilte hopen… en refreshen Transfermarkt alsof het wél iets uitmaakt.

"We spelen ook wekelijks op de Euromillions om zeker n̶i̶e̶t̶s̶ alles aan het toeval over te laten", besluit de Spor. Niet geschoten is altijd mis.