Grote ontgoocheling op komst? Deze schrikwekkende cijfers komen op Nicky Hayen af

De ontknoping in de Jupiler Pro League komt dichterbij. Union SG blijft in pole position liggen en kan zelfs vandaag al de titel pakken.

Union SG won zaterdagavond van Royal Antwerp FC. De troepen van trainer Sébastien Pocognoli kunnen vandaag zelfs kampioen zijn in de Jupiler Pro League, zonder in actie te komen.

Als Club Brugge verliest op bezoek bij RSC Anderlecht, dan is de titel een feit voor Union SG. Maar ook al wint Nicky Hayen met blauwzwart, dan nog kan de ontgoocheling volgen.

Vorig jaar loodste hij Club Brugge naar 24 op 30. Wint blauwzwart de laatste twee wedstrijden, dan pakt het dit jaar 25 op 30 en doet het beter dan vorig seizoen, maar kan het toch nog naast de titel grijpen op de slotspeeldag.

“Europees voetbal heeft zijn tol geëist”, zegt Georges Leekens in de Krant van West-Vlaanderen waar de oorzaak van het missen van de titel moet gezocht worden. “Brugge streed lange tijd op drie fronten en liet een aantal punten liggen na een Europese wedstrijd.”

Als blauwzwart tweede wordt, dan heeft het zichzelf niets te verwijten, aldus Leekens. “Laatste 16 in de Champions League, bekerwinst en net wel of net geen kampioen. Ik denk dat als Bart Verhaeghe mag kiezen tussen eruit in de eerste ronde van de Champions League en wel kampioen spelen dat hij kiest voor het huidige parcours.”