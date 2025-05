🎥 Fans Anderlecht met ludieke (maar ook serieuze) actie: "Ze lachen met ons... en ze hebben gelijk"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De fans van Anderlecht hadden het vorige week al aangekondigd: ze gingen een ludieke afscheidsdrink houden voor Wouter Vandenhaute. Voor de match tegen Club Brugge zette Mauves Army - de Ultra's van paars-wit - hun ontbijttafel op voor de hoofdingang.

Het is een ludieke actie, maar met een serieuze boodschap. De fans zijn het beu dat ze het lachertje van de Belgische voetbalwereld zijn geworden: "Iedereen lacht met ons en ze hebben gelijk", haalde één van de organisators de schouders op.

De actie van Mauves Army is vreedzaam. Ze deelden taart en cava uit. Ze nodigden zelfs Wouter Vandenhaute uit om een glas te komen meedrinken. "Dat zou toch leuk geweest zijn? Dan hadden we hem merci voor vijf jaar niks kunnen zeggen."

Vandenhaute krijgt de volle laag omdat zijn beleid constant wisselt. Het personeelsverloop, de mislukte mercato's, de veranderingen in de jeugdacademie... Alles wordt op zijn bord geschoven.

"Ik denk dat wij de mensen zijn die het langst achter de ploeg blijven staan zijn", klinkt het bij Mauves Army. "We hebben ze altijd blijven steunen, maar eens is de emmer voor ons ook vol. We hebben al veel water bij de wijn gedaan."

Wat het tijdens de match gaat geven, wordt nog afwachten. Er worden ook protesten tegen Vandenhaute verwacht in het stadion, maar hoe ver die zullen gaan...