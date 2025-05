Anderlecht neemt op indrukwekkende manier afscheid van Jan Vertonghen: Duivels, Tottenham en Ajax-spelers, Mourinho...

Het is waarschijnlijk zijn laatste match 'tout court' voor Jan Vertonghen. Volgende week in Genk zien we hem niet meer spelen. Anderlecht bereidde een onvergetelijk afscheid voor met boodschappen van ex-ploegmaats en - trainers.

Vertonghen werd voor de match gehuldigd voor zijn indrukwekkende carrière. Internationale vedetten als Christian Eriksen (ploegmaat bij Tottenham) en José Mourinho spraken hem toe in een videoboodschap. Met zijn kinderen op het veld hield de recordinternational het natuurlijk niet droog. Hij wou per se nog op het veld staan in deze play-offs en zijn afscheidsmatch beleven. Hij kreeg van Besnik Hasi dan ook een basisplaats. Vertonghen speelde dit seizoen niet veel en werd danig gemist, zoals Besnik Hasi het vrijdag nog eens stelde. Lloris, Klaas-Jan Huntelaar, Son, Eriksen, Davies, Lukaku, Schmeichel, Dier en Mertens lieten allemaal een dankwoordje voor hem achter. Daarna had Anderlecht een indrukwekkend vuurwerk voorzien met de Belgische driekleur. Een schitterend afscheid van een man die het Belgische voetbal mee vorm gegeven heeft. Uit handen van Siem de Jong, Moussa Dembele, Colin Coosemans en Michel Vorm kreeg hij nog een paar fantastische aandenkens. Shirts van de vier clubs waar hij voor gespeeld heeft: Ajax, Tottenham, Benfica en Anderlecht.





