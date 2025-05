Na de degradatie van de Kerels: Blijft Brecht Dejaegere dan toch niet bij KV Kortrijk?

KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League. Het is uitkijken of Brecht Dejaegere aan boord zal blijven.

Brecht Dejaegere ligt nog tot midden 2026 onder contract bij KV Kortrijk. Al is het natuurlijk afwachten of de degradatie van de West-Vlamingen gevolgen zal hebben. Toen de degradatie een feit was hoorde hij meteen zijn goede vriend Sven Kums. “Hoe komt het aan? Hoe voel je je? Troosten hé. Niet nieuw, hoor. In de moeilijke momenten, waar we ook speelden, waren we er altijd voor elkaar”, zegt Dejaegere aan De Zondag. Maar Kums bekeek het ook vrij zakelijk, wat er nog kan komen voor Dejaegere. “Dan zeg ik: Eerst eens zien of Kortrijk meteen bouwt aan een ploeg om mee te spelen voor promotie, ik ben nog steeds ambitieus”, klinkt het. De komst van Jelle Schelstraete zou wel eens een goed teken kunnen zijn voor de club en een verlengd verblijf van Dejaegere, al houdt die alle deuren open. Dejaegere is ervan overtuigd dat hij nog mooie jaren voor de boeg heeft en dat kan zeker ook bij een andere ploeg zijn.“Ik voel ook wel dat ik het niveau van eerste klasse aankan”, besluit hij.