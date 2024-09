Louis Patris moest deze zomer een knoop doorhakken, maar moeilijk was zijn keuze niet: "Ik kreeg te weinig opportuniteiten bij Anderlecht"

Louis Patris niet van plan om terug te keren naar Anderlecht. De rechtsachter wil op de lange termijn speeltijd winnen.

Louis Patris, die bij Anderlecht gebrek had aan speeltijd, werd deze zomer uitgeleend aan Sint-Truiden. De 23-jarige rechtsback, die afgelopen weekend voor het eerst in de basis stond tegen OH Leuven, is tevreden over zijn debuut bij de Truienaars.

"Ik ben nog maar twee weken hier, maar de aanpassing is heel vlot verlopen. Ook met de vele Japanse spelers in de groep. Dat zijn allemaal jongens met de juiste mentaliteit en in het voetbal hebben we samen hetzelfde doel voor ogen: zo goed mogelijk ons best doen voor de club en zoveel mogelijk matchen zien te winnen", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Aan het einde van het seizoen rijst de grote vraag: keert de voormalige beloftinternational terug naar het Lotto Park, of zal hij definitief zijn plek vinden op Stayen? In zijn hoofd lijkt het idee duidelijk.

"STVV heeft een aankoopoptie bedongen, dus we zien wel wat er gebeurt. (...) De stap naar Sint-Truiden was alvast een bewuste keuze. Ik ben van Leuven naar Anderlecht gegaan, maar daar bleken er iets te weinig opportuniteiten te zijn. We zijn dus op zoek gegaan naar een oplossing en ik hoop hier toch weer wat speelminuten te verzamelen. STVV heeft een project voor ogen en ik wil daar graag mijn steentje toe bijdragen", gaat Patris verder.

Anderlecht betaalde 3,5 miljoen euro voor de speler die 19 wedstrijden, in alle competities, heeft gespeeld met het eerste elftal van RSC Anderlecht. De eventuele overname aan het einde van het seizoen zal tegen een lagere prijs zijn.