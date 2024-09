Club Brugge-coach Nicky Hayen komt met woorden die de fans graag zullen horen

Club Brugge moet enkele dagen na de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund alweer spelen. Blauw-zwart ontvangt zondag KAA Gent. Nicky Hayen was op zijn persconferentie voor de wedstrijd bijzonder positief over zijn club.

Club Brugge ging dan wel met 0-3 onderuit tegen Borussia Dortmund, de wedstrijd had er heel anders kunnen uitzien. Blauw-zwart was zeker 75 minuten lang de betere ploeg met de betere kansen.

Vooraf werd door voorzitter Bart Verhaeghe gezegd dat Club boven zichzelf moest uitstijgen tegen Dortmund. "Dat is niet gebeurd, want dit kunnen we wekelijks brengen", vertelde Nicky Hayen volgens Het Nieuwsblad.

Woorden die de Club-fans zeer graag zullen horen. "We zijn niet boven onszelf moeten uitstijgen om het Dortmund lastig te maken. Ik ben blij met wat we getoond hebben, hoe we onszelf presenteerden. Maar het resultaat blijft een zwaar verdict."

Club Brugge heeft dit seizoen alweer een overvolle kalender met zeker 8 Champions League-wedstrijden, de beker en de competitie. Hayen ziet echter geen problemen en weet dat zijn spelers dit iedere keer op de mat kunnen brengen.

"Dit is het niveau waar we naartoe willen. De spelers voelen ook dat het kan. Daar gaan we wekelijks hard aan werken", besluit hij.