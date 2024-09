Club Brugge moet haast maken voor de grote kleppers komen: volgende match al van héél groot belang

De nederlaag van Club Brugge tegen Borussia Dortmund heeft geen zware gevolgen voor de UEFA-coëfficiënt. Portugal, dat België voorafgaat, is daarentegen de grote winnaar van de week.

Club Brugge was de enige Belgische ploeg die deze week in actie kwam in de Europese bekers. De teams die meedoen aan de Champions League spelen acht groepswedstrijden, terwijl er zes zijn in de Europa League en de Conference League. Daarom begon de competitie iets eerder.

En Blauw-Zwart had deze nieuwe editie van de Champions League meteen kunnen markeren door een punt te pakken tegen de finalist van vorig seizoen: Borussia Dortmund.

De 0-3-nederlaag tegen Borussia Dortmund plaatst Club Brugge op een gedeelde 31ste plaats, samen met Young Boys Bern en RB Salzburg. Om door te stoten, moet Club Brugge zich bij de top-24 plaatsen. De top acht plaatst zich rechtstreeks voor de knock-outfase, terwijl de nummers 9 tot 24 in play-offs strijden voor kwalificatie. De nummers 25 tot 36 zijn uitgeschakeld, zonder kans op de Europa League.

De volgende wedstrijd van groot belang voor Club Brugge is de uitmatch tegen Sturm Graz op 2 oktober. De Oostenrijkers verloren met 2-1 van Stade Brest. Na Graz volgen nog uitwedstrijden bij AC Milan, Celtic Glasgow en Manchester City, en thuiswedstrijden tegen Aston Villa, Sporting Lissabon en Juventus.

Status-quo in de UEFA-coëfficiënt ondanks de nederlaag van Club Brugge

Het was Portugal dat als grote winnaar uit de bus kwam deze week. De Portugezen zagen onder meer Sporting Lissabon winnen van Lille met een prachtig doelpunt van Zeno Debast, en Benfica zegevieren met 1-2 tegen Rode Ster Belgrado.

Ondanks het verlies heeft België echter geen terrein verloren ten opzichte van Nederland. PSV verloor met 3-1 van Juventus en Feyenoord kreeg thuis een flinke tik van Bayer Leverkusen: 0-4. De posities blijven dus ongewijzigd in de UEFA-ranking, maar het verschil tussen Portugal en België is groter geworden.