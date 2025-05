Nicky Hayen zegt hoeveel procent hij Club Brugge nog geeft voor de titel: "Wij wilden Union geen kampioen maken"

Club Brugge heeft zijn sportieve werk gedaan en heeft nu 22 op 27 gepakt in de Champions' Play-offs. Dat zijn cijfers waar je normaal gezien kampioen mee wordt, maar deze keer lijkt er nog een straffere ploeg in te zitten.

Als Club volgende week wint van Antwerp heeft het 25 op 30 en doet het één punt beter dan die straffe inhaalrace van vorig seizoen. Spijtig voor hen kwamen de vijf verliespunten wel uit de matchen tegen Union, dat nu 25 op 27 heeft.

Nicky Hayen neemt zijn hoed daarvoor af. "Wij hebben onze job gedaan. We wilden Union geen kampioen maken en ze moesten het zelf verdienen. Maar de hoop is zeker nog niet weg. We spelen nu op hetzelfde moment en er zijn zoveel situaties waarin het nog kan draaien", meent de Brugse coach.

Al is hij natuurlijk ook realistisch. "Zolang we een kans maken moeten we erin geloven, maar die kans is misschien maar één procent meer. Maar je ziet wat er in Nederland gebeurd is. Eén procent is genoeg. Wij kunnen 1-0 voorkomen en zij kunnen zenuwachtig worden. Er kan een rode kaart vallen, er kan zoveel gebeuren..."

De wedstrijd tegen Anderlecht was snel beslist. "Anderlecht was nochtans scherper in de beginfase, maar daarna hebben we het evenwicht hersteld en drie keer gescoord. Door die goal van Stroeykens geloofden zij er nog in en we wisten dat het een heel rommelige tweede helft ging worden. Wij zijn veel te veel meegegaan in de duels."

Maar alweer was het Romeo Vermant die de match openbrak en later zelfs complimenten kreeg van Jan Vertonghen, met wie hij in de clinch ging (lees hier). "Het is heel lastig om tegen hem te spelen", lacht ex-verdediger Hayen. "Of het nu in minuut 15 of 90 is... je blijft er je handen mee vol hebben."