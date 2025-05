Nu Wilmots de nieuwe sportieve baas is: Moet Leko echt vrezen voor zijn job bij Standard?

Standard is klaar voor een nieuwe stap in de clubgeschiedenis. Al is het afwachten welke rol Ivan Leko daarin zal spelen.

Bij Standard werd deze week Marc Wilmots voorgesteld als nieuwe sportief directeur. Zijn terugkeer naar Standard voelt voor hem als thuiskomen, aangezien hij er tussen 1991 en 1996 als speler actief was. Wilmots wil de identiteit van de club versterken en een stabiele, toekomstgerichte sportieve structuur opbouwen. Meteen viel echter ook de naam van Karel Geraerts in de wandelgangen, die de nieuwe trainer zou worden. Wilmots en Geraerts werkten recent nog samen bij Schalke 04, waardoor er veel vermoedens zijn dat die samenwerking er ook bij Standard zal komen vanaf volgend seizoen. Wat meteen betekent dat Ivan Leko moet opstappen. “Dat zou ik jammer vinden. Het afgelopen anderhalf jaar heeft Leko in moeilijke omstandigheden goed werk geleverd”, vertelt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg. “Dan zou het een rotstreek zijn om hem buiten te flikkeren nu er misschien wel geld op komst is.” Maar dit zijn ook typische zaken die in het voetbal gebeuren. “Bij Wilmots denk je dan meteen aan Kareltje Geraerts, met wie hij onlangs nog heeft samengewerkt bij Schalke. Ook een Standard-mannetje hé. Dat zou kunnen werken, maar ik vind dat ze Leko wel een kans moeten geven. Dat zijn ze hem wel verschuldigd.”