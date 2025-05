Hemelse goedkeuring: Nieuwe paus zegt of Messi of Ronaldo de GOAT is

De katholieke kerk heeft met Leo XIV een nieuwe paus. En die heeft duidelijk ook zijn interesse in het voetbal.

De kersverse paus, geboren als Robert Francis Prevost, gaat voortaan door het leven als Leo XIV. En blijkbaar beroert het voetbal hem ook.

De Amerikaan was te gast bij Marca Mexico. Daar werd hem ook gevraagd wie de GOAT, de greatest of all time, in het voetbal is. Een keuze maken dus tussen Messi en Ronaldo.

De paus kiest zonder aarzeling voor Cristiano Ronaldo. Al blijft de discussie over het onderwerp nog altijd bestaan en zijn er heel wat mensen die een andere mening zijn toegedaan.

Messi won maar liefst acht keer de Ballon d’Or, terwijl Ronaldo er ‘maar’ vijf verzamelde. De Portugees blijft een icoon in het voetbal, met heel veel supporters.

Zijn werkethiek, fysieke kracht en scorend vermogen maken hem voor velen de ultieme voetballer. De paus lijkt zich aan te sluiten bij deze visie.

Hoewel Messi’s supporters blijven wijzen op zijn technische superioriteit en ongeëvenaarde spelintelligentie, zal deze hemelse goedkeuring ongetwijfeld de discussies verder doen oplaaien. Eén ding is zeker: het debat over de GOAT zal er voor altijd zijn...