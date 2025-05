"Dat zal ik nooit doen": Jelle Vossen kan er helemaal niet bij wat profvoetballers doen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jelle Vossen knalde Zulte Waregem naar de titel in de Challenger Pro League. De kampioenenmaker gaat ook volgend seizoen door in 1A.

Met een heerlijk doelpunt zette Jelle Vossen Zulte Waregem op weg naar de titel en de promotie in de Challenger Pro League. En meteen had hij ook groot nieuws.

Ook volgend seizoen zal Vossen bij Zulte Waregem te zien zijn. Hij tekende een nieuwe overeenkomst en blijft ook in de Jupiler Pro League aan boord.

Vossen is ouderdomsdeken bij Zulte Waregem en weet hoe de klappen van de zweep werken. Maar ook over randzaken heeft hij duidelijk zijn mening.

IJdelheid is voor hem niet van tel. “Ik ga ’s ochtends meestal zonder gel in mijn haar de deur uit”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Mijn vrouw zegt dat ik ‘crèmekes’ zou moeten smeren tegen rimpels, maar het interesseert me echt niet.”

Ook veel geld uitgeven aan kleren kan hij niet. Dat is een groot verschil met sommige Rode Duivels. “Het lijkt soms wel een modeshow”, verwijst Vossen naar de foto’s van de aankomst van de nationale ploeg in Tubeke.

“Ik vraag me ook af waar ze die dingen kopen, ik zie die kleren nooit in de winkel liggen. Iedereen doet natuurlijk wat hij wil, maar op hakken lopen, zoals Jules Koundé, de Fransman van Barcelona, dat zal ik nooit doen”, besluit hij.