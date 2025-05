Dennis van Wijk wijst Hugo Broos en Ruud Vormer terecht na uitspraken over titelstrijd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De titelstrijd in de Jupiler Pro League nadert zijn ontknoping. Er is iets dat Dennis van Wijk echter danig dwars zit.

Dennis van Wijk is niet opgezet met uitspraken van Hugo Broos en Ruud Vormer over de titelstrijd van Club Brugge met Union SG in de Jupiler Pro League.

“Ik vind dat ook Union het verdient. Een leuke club met visie en structuur.” En ook: “Hun voetbal, gebaseerd op kracht en mentaliteit, wordt in de laatste matchen een voordeel”, had Hugo Broos vorige week verteld.

Ook Ruud Vormer, die maar liefst vijf keer kampioen werd met Club Brugge, had eerder al uitspraken in de richting van Union SG gedaan.

“Ik vind die heel leuk spelen: ze knokken er zó hard voor. Hou ik wel van…”, liet de Nederlandse ex-speler van blauwzwart in een interview vallen.

Voor Dennis van Wijk kan dat niet. Hij werd kampioen met Club in 1988 en vindt dat je je ex-ploeg onvoorwaardelijk moet blijven steunen. “Op dat vlak ben ik nog steeds de speler of trainer die alleen zijn eigen ploeg wat gunt”, vertelt hij op kw.be.