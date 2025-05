Ajax Amsterdam of PSV Eindhoven? De Nederlandse kampioen is bekend

Na het gelijkspel van Ajax vorig weekend stond PSV Eindhoven opnieuw aan de leiding. Op de slotspeeldag pakte PSV Eindhoven de landstitel.

Ajax speelde vorig weekend in de blessuretijd nog gelijk, waardoor het de leidersplek opnieuw aan aartsvijand PSV Eindhoven moest laten voor de laatste wedstrijd van de competitie.

Zo moest de slotspeeldag uitsluitsel brengen over wie de landstitel pakte in Nederland. PSV Eindhoven begon met één punt voorsprong aan de laatste 90 minuten.

Ajax kwam tegen Twente nog voor het halfuur op voorsprong via een doelpunt van Henderson. Zo waren de Amsterdammers virtueel kampioen in Nederland.

Maar ook PSV scoorde op dat moment. Perisic tekende de 0-1 aan op bezoek bij Sparta Rotterdam, waardoor Eindhoven opnieuw de titel in handen had.

PSV drong meteen aan na de rust. De bal ging op de stip, maar de VAR draaide de strafschop terug waardoor het spannend bleef in Rotterdam. Nauwelijks enkele minuten later viel het doelpunt aan de andere kant en was Ajax virtueel weer kampioen.

Vijf minuten later trapte Luuk De Jong PSV alweer op voorsprong, waardoor het weer de titel in handen had. In de 84ste minuut was de titel een feit. Tillman zorgde voor de 1-3. Bij Ajax werd het nog 2-0, maar dat maakte niks meer uit voor de landstitel.