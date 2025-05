Speelt hij nog het WK voor clubs ondanks aflopend contract? Kevin De Bruyne legt het zelf uit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Manchester City greep deze week naast de FA Cup. Zo dreigt een seizoen zonder prijs voor Kevin De Bruyne en co.

Het is van 2017 geleden dat Manchester City in een seizoen geen prijs pakt. Het zou de eerste keer zijn dat dit gebeurt onder Pep Guardiola als coach.

Al is er nog een mogelijkheid om het WK voor clubs te pakken. Dat begint op 14 juni en duurt maximaal één maand als je het tot in de finale schopt.

Alleen is het de vraag of dat met of zonder Kevin De Bruyne zal zijn. Zijn contract loopt immers af op 30 juni, maar er wordt mogelijk tot 13 juli gespeeld.

“Het slaat nergens op”, klinkt het bij Kevin De Bruyne na de nederlaag in de finale van de FA Cup. “Maar dat komt er nu eenmaal van als je nieuwe toernooien inplant op zo'n momenten. Ik moet op de eerste plaats voor mezelf zorgen.”

Hij zit immers in met een mogelijke blessure op dat WK voor clubs. “Niemand zal er dan voor mij zorgen. Er is dus een grote kans dat ik het WK niet zal spelen, maar dat staat nog niet helemaal vast”, zegt onze landgenoot nog.

Over zijn keuze voor een nieuwe ploeg wil KDB enkel dit kwijt. “Ik heb familie en jonge kinderen. De beslissing die ik neem, moet voor iedereen goed zijn, niet alleen voor mij. Toen ik twintig was, moest ik alleen naar mezelf kijken, maar nu is het toch wat complexer.”