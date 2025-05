📷 Vertrek onvermijdelijk? 'Grootmacht wil Cyriel Dessers binnenhalen'

Sinds zijn komst in 2023 bij Rangers heeft Cyriel Dessers indruk gemaakt met zijn doelpunten. De Belgische-Nigeriaanse spits heeft 50 doelpunten op zijn teller, waardoor hij een prominente plaats in de geschiedenis van de club opeist.

Toch liep het ook niet allemaal van een leien dakje. Ondertussen is hij opnieuw een vaste waarde in de ploeg, maar Dessers wil nog een grotere rol spelen. Bij Rangers en als het moet bij een andere club.

Zijn scorend vermogen is ook andere ploegen in Europa niet ontgaan. Volgens transferjournalist Ekrem Konur wil grootmacht AEK Athene Dessers deze zomer binnenhalen, al zal dat geen gemakkelijke opdracht worden.

Dessers ligt nog tot midden 2027 vast bij zijn Schotse werkgever. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op slechts 4 miljoen euro, al speelt het feit dat hij al 30 jaar oud is daar wel in mee.

Of AEK Athene de droombestemming is voor Dessers valt nog af te wachten. Als het financieel een interessante zaak is zou hij wel eens de stap durven zetten, maar als het verschil miniem is zal hij geneigd zijn in Schotland te blijven.

Cyril Dessers is being considered by AEK for the center forward position as they have an immediate need for reinforcement. However, it is considered a difficult case. pic.twitter.com/SsoS7urj6n