Sam Baro vraagt Marc Degryse wat hij moet doen bij KAA Gent en dit is zijn antwoord

Sam Baro had zijn eerste jaar als voorzitter van KAA Gent anders voorgesteld. Het is duidelijk dat er een en ander op til is in de Planet Group Arena.

Sam Baro heeft er zijn eerste seizoen als voorzitter van KAA Gent zo goed als op zitten. De ploeg pakte een plekje in de top zes, maar kreeg meer dan eens een pak rammel. De fans, maar ook Baro zelf hadden er duidelijk meer van verwacht. Er zullen dan ook grote veranderingen moeten gebeuren richting volgend seizoen. “Ik vraag graag raad aan mensen met ervaring in de voetbalwereld. Wat zou jij zelf doen om een kentering in te zetten?”, vraagt Sam Baro in Het Laatste Nieuws aan Marc Degryse. De analist maakt meteen duidelijk wat de hoofdopdracht is voor de Buffalo’s. “Het wordt belangrijk dat u de spelerskern een identiteit geeft”, klinkt het. “KAA Gent moet ergens voor staan. Grinta en mentaliteit, dat ontbreekt bij deze ploeg. En dat is het minimum. Misschien moet u tegen een paar spelers zeggen: ‘Jongen, het is hier gedaan voor jou.’”, is Degryse duidelijk.