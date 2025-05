Naast Vertonghen lijkt ook deze speler heel verrassend afscheid te hebben genomen van Anderlecht

Het lijkt erop dat niet alleen Jan Vertonghen afscheid heeft genomen van het Anderlecht-publiek. Onder het alziend oog van de camera's stapte een heel emotionele Mario Stroeykens van het veld bij zijn wissel.

Stroeykens was ook opvallend aanwezig. Hij wou zowat elke bal hebben en was boos toen hij soms overgeslagen werd. Dat is een speler die zich nog één keer in de kijker wil spelen, klonk het rond ons.

Toen hij van het veld stapte, kwamen de emoties boven. Achteraf werd hem op tv gevraagd of het mogelijk zijn laatste thuismatch voor Anderlecht is geweest. "Daar wil ik geen commentaar op geven", was het korte antwoord.

Maar we kennen de situatie van de aanvallende middenvelder. Zijn contract loopt volgend seizoen af en er is nog geen akkoord over een contractverlenging. Die onderhandelingen verlopen al maanden heel moeizaam en mogelijk is er geen middenweg gevonden.

Dat betekent dat hij sowieso deze zomer verkocht moet worden als Anderlecht er nog geld van wil krijgen. Maar ze staan ook niet sterk in de onderhandelingen aangezien hij maar één jaar contract meer heeft.

Olympique Marseille aast al een tijdje op Stroeykens, dat is bekend. Maar er zijn meer grote clubs uit het buitenland die hun oog hebben laten vallen op de Belg. West Ham, Olympique Lyon en Eintracht Frankfurt houden hem ook allemaal in de gaten. Anderlecht wil bij een eventuele verkoop toch zo'n 15-20 miljoen vangen.