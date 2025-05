📷 🎥 Dries Mertens voegt nog een trofee toe aan zijn prijzenkast, maar zoontje Ciro steelt de show

Dat Galatasaray de landstitel zou pakken was al eventjes duidelijk. Het was alleen wachten op het moment dat het zover was.

Dries Mertens heeft met Galatasaray zondagmiddag de Turkse landstitel gepakt. Het was al de 25ste keer dat de club kampioen werd in Turkije. Dat gebeurde met een vrij simpele 3-0-overwinning tegen Kayserispor. Osimhen opende de score en nog voor het halfuur was het al 2-0 via Yilmaz. Doelman Muslera scoorde vanop de stip een minuut voor tijd uiteindelijk nog de 3-0. Dries Mertens viel in de 81ste minuut in en speelde eventjes mee in de titelmatch. Mertens pakte in 2014 en 2020 de beker met Napoli. Bij Galatasaray pakte hij nu al voor de derde keer op rij de landstitel. Eerder dit seizoen won de Turkse topclub ook al de beker. Normaal zet onze landgenoot na dit seizoen een punt achter zijn carrière, tenzij er echt nog een contractverlenging of nieuw avontuur uit de bus komt. Afwachten dus... Een nieuwe titel betekent ook een titelfeestje en daar steelt maar één iemand duidelijk de show: Ciro, het zoontje van Dries Mertens en Kat Kerkhofs zorgt voor vertederende beelden. Bekijk die hieronder! 💛❤️ Ciro Mertens 3. şampiyonluğunu kutluyor.pic.twitter.com/hRzhgOwU3S — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) May 18, 2025