Brugse fans geven meer uitleg over actie: "Een klein groepje verzuurde nimbies"

De Bruges Loyals, een groep supporters van Club Brugge, zijn deze week begonnen met een flyeractie om steun te mobiliseren voor de bouw van een nieuw stadion. Meer dan 4.400 buurtbewoners van het huidige Jan Breydelstadion hebben een folder ontvangen met argumenten vóór de nieuwe voetbaltempel.

De timing van de actie is cruciaal, omdat de Raad voor Vergunningsbetwistingen momenteel een beroep van enkele omwonenden behandelt tegen de omgevingsvergunning die Vlaams minister Demir in juni goedkeurde.

Hans Noyelle, woordvoerder van de Bruges Loyals, benadrukt dat het stadiondossier al sinds 2007 loopt en Club Brugge sindsdien meerdere tegenslagen heeft ervaren, waaronder de vernietiging van een bouwvergunning in april 2023.

De supporters beschouwen dit als een langdurige blokkade door een klein groepje buurtbewoners, die volgens hen met drogredenen de voortgang van het project tegenhouden. "Een klein groepje verzuurde nimbies schept er plezier in om de bouw te boycotten. Met drogredenen. Onder het mom van een leefbaar Sint-Andries dienen ze hun eigenbelang", aldus Noyelle in KVW.

Het pamflet van de Bruges Loyals heeft twee hoofddoelen: de vermeende leugens van de tegenstanders ontkrachten en de stille meerderheid van buurtbewoners, die volgens hen positief staan tegenover het stadion, aanmoedigen zich uit te spreken.

De Loyals geloven dat het stadion een opwaardering is voor Sint-Andries en willen de impasse doorbreken. Volgens Noyelle is het huidige Jan Breydelstadion in slechte staat en vormt het zelfs een gevaar voor de bezoekers. "Wat als er door afbrokkelend beton een voetbaldode valt?"

Hij waarschuwt dat als de bouw van het nieuwe stadion niet doorgaat, de site mogelijk een herbestemming krijgt, wat zou kunnen leiden tot meer overlast voor de buurt met kantoren of woningen in plaats van slechts 35 wedstrijddagen per jaar.