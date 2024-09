KV Mechelen-coach Besnik Hasi zit met zeer lastig probleem: "Het is altijd iets"

KV Mechelen neemt het zondag op tegen Cercle Brugge. Coach Besnik Hasi haalde op zijn persconferentie nog een lastig probleem aan waarmee hij kampt.

KV Mechelen gaat na de 2-0 nederlaag tegen KAA Gent op zoek naar de overwinning tegen Cercle Brugge. Besnik Hasi zit al met heel wat blessures en daar kwam dan nog eens bovenop dat Jules Van Cleemput afgelopen weekend rood pakte.

Zo zal hij alweer met een andere verdedigen moeten aantreden tegen Cercle. Leuk is het niet voor hem dat hij weinig defensieve stabiliteit heeft.

"Soms heeft het met blessures te maken, soms mis je iemand door een rode kaart - zoals nu bij Jules . Het is altijd iets. Dat we elke week een andere verdediging zetten is natuurlijk niet de bedoeling", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"Maar daardoor kunnen we nu eenmaal niet van defensieve stabiliteit spreken", gaat hij verder. "Het is alleen wachten tot iedereen fit is."

En dat kan nog wel even duren. Onder meer Vanheusden, Walsh en Ngoy zijn nog geblesseerd. "In Gent konden we ons optrekken aan de goede tweede helft. We weten dat we kunnen voetballen, maar alle details moeten kloppen", besluit Hasi.