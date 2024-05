Gert Verheyen vol ongeloof over reeks van Club Brugge: "Dit had nooit mogen kunnen gebeuren"

Club Brugge won met het kleinste verschil van RSC Anderlecht. Een nieuwe landstitel komt nu wel heel erg dichtbij voor blauwzwart.

Club Brugge won met 0-1 op bezoek bij RSC Anderlecht. Daardoor heeft blauwzwart volgend weekend genoeg aan een gelijkspel tegen Cercle Brugge om in eigen stadion de titel te vieren.

Een ongelofelijke ontknoping voor Club Brugge dat in deze play-offs 23 op 27 punten haalt. Als je dan terugdenkt aan de stand na de reguliere competitie, dan is het bijna bovenaards wat de Bruggelingen neergezet hebben.

Al had dit eigenlijk allemaal niet kunnen en mogen gebeuren, zo vertelt televisiecommentator Gert Verheyen op Eleven/DAZN. Hij kijkt dan vooral naar Union SG.

“Club Brugge zette een mooie reeks neer, maar Union begon met 0 op 12”, klinkt het. “Als dat een beetje normaal was geweest, met de helft van de punten, of zelfs maar 3 of 4, dan had dit nooit mogen gebeuren voor Club Brugge.”

Club Brugge heeft de beste papieren nu in handen, maar het blijft net als vorig seizoen razendspannend. “Maar ze zijn nog geen kampioen op dit moment hé”, sluit Verheyen af.