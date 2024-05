Transfer in stroomversnelling: 'Target legt medische tests af bij Royal Antwerp FC'

Royal Antwerp FC wacht duidelijk het einde van de play-offs niet af om werk te maken van volgend seizoen. Er worden zelfs al medische tests georganiseerd voor nieuwkomers.

Een cyclus loopt ten einde bij Royal Antwerp FC. De kampioen en bekerwinnaar van vorig seizoen blijft dit jaar zonder hoofdprijs achter en dat heeft de nodige gevolgen.

Trainer Mark van Bommel zoekt zo goed als zeker andere oorden op tijdens de zomermercato en ook heel wat spelers zullen naar een andere club vertrekken.

Dat betekent ook dat er veel vers bloed op de Bosuil moet arriveren. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Tjaronn Chery al zijn medische proeven met succes afgelegd bij The Great Old.

De 35-jarige middenvelder van Nederlands-Surinaamse afkomst is eigendom van Maccabi Haifa, maar speelde het tweede deel van het seizoen in Nederland bij NEC Nijmegen.

Zeer beperkte transfersom

Chery brengt bakken ervaring naar Antwerpen. Vorig seizoen speelde hij nog Champions League, dit seizoen was hij actief in de Europa League.

Dat hij nog een meerwaarde kan betekenen voor Antwerp toonde hij vandaag nog maar eens in de Nederlandse play-offs voor Europees voetbal. Tegen Almere City had Chery voor NEC met twee assists en een doelpunt een groot aandeel in de 1-4-overwinning.

In Israël heeft hij nog een contract tot de zomer van 2025. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dit moment op 400.000 euro.